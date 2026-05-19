बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी आई सामने, लोगों की बढ़ी टेंशन

बाबा वेंगा ने 2026 के लिए भविष्यवाणी की थी कि इस साल एक ऐसी मेडिकल कंडीशन आएगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी। ऐसे में लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस साल एक नया वायरस फैल सकता है, जिससे लोगों को एक कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस भविष्यवाणी में किसी बीमारी या वायरस का ज़िक्र नहीं किया गया था। इसी बीच अब नोरोवायरस (Norovirus) और हंतावायरस (Hantavirus) के मामलों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इन दोनों वायरस को काफी संक्रामक माना जा रहा है और अब तक दोनों के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार ये वायरस आगे जाकर घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब लोग इन दोनों वायरस को बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं।