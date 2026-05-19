19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘किसी को परेशानी है तो कोर्ट जाओ’, पीएम मोदी के नॉर्वे की पत्रकार को जवाब न देने पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

PM Modi Norwegian Visit: नार्वे की एक पत्रकार द्वारा पीएम मोदी से भारत की प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल किए जाने का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि NGO की एक दो रिपोर्ट पढ़कर पीएम से सवाल पूछा गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 19, 2026

Sibi George, secretary (West) in the Ministry of External Affairs

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज (फोटो- एएनआई एक्स पोस्ट)

PM Modi Norwegian Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान नार्वे में हुई एक प्रेस घटना ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और भारतीय विदेश नीति को लेकर नई बहस छेड दी है। ओस्लो में आयोजित संयुक्त प्रेस बयान के बाद पीएम मोदी के बिना सवाल लिए बाहर निकलने पर वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने आपत्ति जताई। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की अलग प्रेस ब्रीफिंग में माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। नार्वे की एक पत्रकार ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर तीखे सवाल पूछे, जिनका जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वैश्विक योगदान को मजबूती से सामने रखा।

नार्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम से किया सवाल

नार्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। वीडियो में पत्रकार यह कहते हुए सुनाई दी कि दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल लेने से बचा गया। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला देते हुए भारत की रैंकिंग पर भी टिप्पणी की। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने इसे सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया बताया, जबकि कुछ ने इसे प्रेस से दूरी का संकेत माना। इसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में वही पत्रकार फिर मौजूद रहीं और उन्होंने भारत में मानवाधिकार स्थिति पर सीधे सवाल पूछे।

सिबी जार्ज ने पत्रकार को दिया करारा जवाब

पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए सिबी जार्ज ने भारत को पांच हजार साल पुरानी सभ्यतागत शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली सभ्यता है जिसने दुनिया को कई महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। कोविड महामारी के दौरान भारत द्वारा वैक्सीन और दवाइयों की मदद को उन्होंने वैश्विक भरोसे का उदाहरण बताया। जार्ज ने कहा कि भारत ने जी20 और एआई समिट जैसे मंचों पर दुनिया के सामने भरोसे और सहयोग की भावना रखी है। बातचीत के दौरान उन्होंने पत्रकार को बीच में नहीं टोकने की सलाह भी दी और कहा कि सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है, लेकिन जवाब किस तरह दिया जाएगा यह उनका अधिकार है।

अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़कर पूछा सवाल - MEA

सिबी जार्ज ने मानवाधिकारों के सवाल पर कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने महिलाओं को मतदान अधिकार मिलने का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने आजादी के साथ ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत जाने का अधिकार उपलब्ध है। जार्ज ने भारत के विशाल मीडिया नेटवर्क का भी उल्लेख किया और कहा कि देश में सैकडों टीवी चैनल और कई भाषाओं में सक्रिय मीडिया मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशी लोग एक दो अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़कर भारत के बारे में गलत धारणा बना लेते है और उन्हें भारत की विशालता का कोई अंदाजा नहीं है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 May 2026 10:52 am

Hindi News / World / ‘किसी को परेशानी है तो कोर्ट जाओ’, पीएम मोदी के नॉर्वे की पत्रकार को जवाब न देने पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डेटा सेंटरों पर भी ऊर्जा संकट का खतरा, अब इन्हें गैस से चलाने की तैयारी

Data center
विदेश

सीज़फायर के बावजूद नहीं रुक रहे इज़रायल के हमले, लेबनान में 3,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत

Israel bombs Lebanon
विदेश

रहमान सरकार के राज में भी नहीं थम रहा हिन्दुओं पर अत्याचार, ढाई महीने में 111 घटनाएं आई सामने, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Tarique Rahman
विदेश

होर्मुज संकट पर वैश्विक हलचल तेजः अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ा, आज सुरक्षा परिषद की आपात बैठक संभव

UNSC emergency meeting on Middle East crisis.
विदेश

ट्रंप के यू-टर्न पर ईरान का पलटवार – ‘खुद ही डेडलाइन तय करके हट जाता है पीछे’

Mohsen Rezaei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.