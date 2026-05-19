‘किसी को परेशानी है तो कोर्ट जाओ’, पीएम मोदी के नॉर्वे की पत्रकार को जवाब न देने पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

सिबी जार्ज ने मानवाधिकारों के सवाल पर कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने महिलाओं को मतदान अधिकार मिलने का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने आजादी के साथ ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत जाने का अधिकार उपलब्ध है। जार्ज ने भारत के विशाल मीडिया नेटवर्क का भी उल्लेख किया और कहा कि देश में सैकडों टीवी चैनल और कई भाषाओं में सक्रिय मीडिया मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशी लोग एक दो अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़कर भारत के बारे में गलत धारणा बना लेते है और उन्हें भारत की विशालता का कोई अंदाजा नहीं है।