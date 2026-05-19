PM नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में खोले निवेश के दरवाजे, EFTA के जरिए 100 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य

PM Modi Norway India Business Summit Oslo: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे दौरे के दौरान भारत को वैश्विक निवेश और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। नॉर्वे-इंडिया बिजनेस एंड रिसर्च समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समय दुनिया में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार के लिए सबसे बेहतर अवसर दे रहा है। उन्होंने नॉर्वे और अन्य यूरोपीय देशों की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।