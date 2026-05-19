गौतम अडानी को अमेरिका से मिली सबसे बड़ी राहत, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के सभी आपराधिक केस हमेशा के लिए बंद

US Drops All Charges Against Gautam Adani: उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिका से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने दोनों के खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में चल रहा हाई-प्रोफाइल सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड केस भी पूरी तरह खत्म हो गया है। अदालत ने मामले को 'विद प्रेजुडिस' के साथ खारिज किया है यानी अब इस केस को भविष्य में दोबारा नहीं खोला जा सकेगा।