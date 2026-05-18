शुभेन्दु अधिकारी PA हत्याकांड में सीबाईआई को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य शूटर गिरफ्तार

Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की मदद से मामले के एक और आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दिल्ली-दून हाईवे पर स्थित छपार टोल प्लाजा से उस वक्त पकड़ा गया, जब वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार से वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की। टीम को पहले से सूचना मिल चुकी थी कि आरोपी इसी रास्ते से गुजरने वाला है। जैसे ही कार टोल प्लाजा के पास पहुंची, पुलिस और सीबीआई ने उसे घेर लिया। कार में आरोपी के साथ परिवार की दो महिलाएं और एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजकुमार सिंह इस हत्याकांड का मेन शूटर बताया जा रहा है।