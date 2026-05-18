18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शुभेन्दु अधिकारी PA हत्याकांड में सीबाईआई को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य शूटर गिरफ्तार

Chandranath Rath Murder Case: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु भें अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। मुजफ्फरनगर से आरोपी राजकुमार सिंह गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सीबीआई हत्या की साजिश और अन्य शामिल लोगों की जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

May 18, 2026

,suvendu adhikari pa murder case latest update

(फोटो-IANS)

Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की मदद से मामले के एक और आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दिल्ली-दून हाईवे पर स्थित छपार टोल प्लाजा से उस वक्त पकड़ा गया, जब वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार से वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की। टीम को पहले से सूचना मिल चुकी थी कि आरोपी इसी रास्ते से गुजरने वाला है। जैसे ही कार टोल प्लाजा के पास पहुंची, पुलिस और सीबीआई ने उसे घेर लिया। कार में आरोपी के साथ परिवार की दो महिलाएं और एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजकुमार सिंह इस हत्याकांड का मेन शूटर बताया जा रहा है।

कई घंटों तक हुई पूछताछ


गिरफ्तारी के बाद राजकुमार सिंह को छपार थाने लाया गया, जहां उससे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उसे मुजफ्फरनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सीबीआई टीम आरोपी को अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई। इस ऑपरेशन को सीबीआई के डीएसपी राजेश कुमार सिंह लीड कर रहे थे।

विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी हत्या


चंद्रनाथ रथ की हत्या छह मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। मध्यमग्राम इलाके में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल मच गई थी। शुरुआत में केस स्थानीय पुलिस के पास था, लेकिन बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई अब तक इस मामले में मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी को शक है कि इस हत्याकांड के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है और कई अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

इसी बीच एक और जानकारी सामने आई है कि पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अयोध्या पुलिस की मदद से आरोपी राज सिंह को पहले पकड़ा था। वह अपनी मां के साथ राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या आया था। दर्शन और घूमने के बाद जब वह वापस लौट रहा था, तभी संयुक्त टीम ने उसे गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर हिरासत में ले लिया।

ये भी पढ़ें

केजरीवाल के ‘शराब घोटाला’ केस की सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन के पास, पहले सुन चुके हैं लालू-वाड्रा की याचिकाएं
नई दिल्ली
Kejriwal liquor scam case

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 May 2026 09:34 pm

Published on:

18 May 2026 09:25 pm

Hindi News / National News / शुभेन्दु अधिकारी PA हत्याकांड में सीबाईआई को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य शूटर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बंगाल चुनाव के बाद अब पंजाब-गोवा पर नजर’, दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर AAP नेता का बड़ा बयान

Saurabh Bhardwaj Statement
राष्ट्रीय

छोटी बच्चियां भी सीख रहीं AK-47 चलाना, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद क्या ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला

छोटी बच्चियां भी सीख रहीं AK-47 चलाना,
विदेश

‘सीना तानकर कह सकता हूं, भारत नक्सल मुक्त है’, अमित शाह का बड़ा बयान

Amit Shah in chhattisgarh
राष्ट्रीय

केरल की नई सरकार का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को मुफ्त बस सफर और बुजुर्गों को मिलेगा अलग मंत्रालय

Union Minister George Kurian, Keral< Kerala , Keralam.
राष्ट्रीय

पूर्व CM विजयन के साथ विद्रोह करने वाले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अब केरल में CPI(M) के सामने नया संकट

Rajasthan Congress - File PIC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.