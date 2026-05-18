पूर्व CM विजयन के साथ विद्रोह करने वाले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अब केरल में CPI(M) के सामने नया संकट

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजयन 21 मई को सुधाकरन के सामने शपथ लेंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह उनके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा पल होगा। सूत्रों के मुताबिक, विजयन पहले दिन की बैठक से दूर रह सकते हैं और 22 मई को स्थायी स्पीकर के सामने शपथ लेंगे। नियमों के मुताबिक यह संभव है।