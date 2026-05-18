‘सीना तानकर कह सकता हूं, भारत नक्सल मुक्त है’, अमित शाह का बड़ा बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 'बस्तर के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। आज यहां खड़ा रहकर सीना तन के कह सकता हूं भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। इस कामयाबी का सारा क्रेडिट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, और मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। यह एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसके लिए हजारों जवानों ने इसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।' इसके तुरंत बाद तीन पीढ़ियों के दर्द और जवानों के पराक्रम को याद करते हुए अमित शाह ने कहा 'साल 1971 से 2026 तक, जनता ने एक बुरे सपने जैसा कष्ट भोगा। बहुत खून-खराबा हुआ। तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने तीन से चार सालों में ही हमारा लक्ष्य हासिल कर लिया।.