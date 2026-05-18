46 डिग्री पार पहुंचा पारा! IMD ने दिल्ली-UP सहित 9 राज्यों में जारी किया भीषण लू का अलर्ट

IMD के अनुसार, 18 मई को बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। 19 मई को मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ भी इसकी चपेट में आएंगे। 20 से 24 मई तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, विदर्भ, हरियाणा-दिल्ली और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लू जारी रहने की संभावना है।