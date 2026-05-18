नॉर्वे ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, जानें अब तक कितने देशों से मिल चुका है यह सम्मान

Narendra Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीएम मोदी को एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। यूरोपीय देश नॉर्वे ने उन्हें अपने सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया है। इसे नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, जो दुनिया में विशेष योगदान देने वाले नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी को मिलने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या अब 32 तक पहुंच गई है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।