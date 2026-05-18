नॉर्वे ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, जानें अब तक कितने देशों से मिल चुका है यह सम्मान

पीएम नरेंद्र मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान(फोटो-IANS)
Narendra Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीएम मोदी को एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। यूरोपीय देश नॉर्वे ने उन्हें अपने सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया है। इसे नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, जो दुनिया में विशेष योगदान देने वाले नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी को मिलने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या अब 32 तक पहुंच गई है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।
18 मई को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। यहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने के साथ कई अहम द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। उनके दौरे को भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओस्लो पहुंचने के तुरंत बाद नॉर्वे सरकार ने उन्हें इस विशेष सम्मान से नवाजा। नॉर्वे की ओर से कहा गया कि 'ग्रैंड क्रॉस रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट' का सबसे ऊंचा दर्जा है और यह केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया हो।
सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत होते रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देश वैश्विक विकास और सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
|देश
|सम्मान
|वर्ष
|सऊदी अरब
|किंग अब्दुलअजीज सैश
|2016
|अफगानिस्तान
|स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान
|2016
|फलस्तीन
|ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन
|2018
|रूस
|ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल
|2019
|मालदीव
|ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्जुद्दीन
|2019
|पापुआ न्यू गिनी
|ऑर्डर ऑफ लोगोहू
|2023
|मिस्र
|ऑर्डर ऑफ नाइल
|2023
|फ्रांस
|ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
|2023
|श्रीलंका
|श्रीलंका मित्र विभूषण
|2025
|त्रिनिदाद एंड टोबैगो
|ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो
|2025
|ब्राजील
|ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस
|2025
|मॉरीशस
|ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन
|2025
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