18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नॉर्वे ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, जानें अब तक कितने देशों से मिल चुका है यह सम्मान

PM Modi नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया। यह पीएम मोदी का 32वां बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक किन देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? आइये जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 18, 2026

Narendra Modi Norway Visit

पीएम नरेंद्र मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान(फोटो-IANS)

Narendra Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीएम मोदी को एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। यूरोपीय देश नॉर्वे ने उन्हें अपने सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया है। इसे नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, जो दुनिया में विशेष योगदान देने वाले नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी को मिलने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या अब 32 तक पहुंच गई है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।

नॉर्वे के दौरे पर हैं पीएम मोदी


18 मई को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। यहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने के साथ कई अहम द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। उनके दौरे को भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओस्लो पहुंचने के तुरंत बाद नॉर्वे सरकार ने उन्हें इस विशेष सम्मान से नवाजा। नॉर्वे की ओर से कहा गया कि 'ग्रैंड क्रॉस रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट' का सबसे ऊंचा दर्जा है और यह केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

पीएम मोदी ने क्या कहा?


सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत होते रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देश वैश्विक विकास और सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इन देशों से मिल चुका है सर्वोच्च सम्मान

देशसम्मानवर्ष
सऊदी अरबकिंग अब्दुलअजीज सैश2016
अफगानिस्तानस्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान2016
फलस्तीनग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन2018
रूसऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल2019
मालदीवऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्जुद्दीन2019
पापुआ न्यू गिनीऑर्डर ऑफ लोगोहू2023
मिस्रऑर्डर ऑफ नाइल2023
फ्रांसग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर2023
श्रीलंकाश्रीलंका मित्र विभूषण2025
त्रिनिदाद एंड टोबैगोऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो2025
ब्राजीलग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस2025
मॉरीशसग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन2025

ये भी पढ़ें

ईरान की जिद पर झुका अमेरिका ? तेल प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने का गुप्त प्रस्ताव आया सामने!
विदेश
US PROPOSED TEMPORARY WAIVER ON IRAN OIL SANCTIONS

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 May 2026 07:50 pm

Published on:

18 May 2026 07:40 pm

Hindi News / National News / नॉर्वे ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, जानें अब तक कितने देशों से मिल चुका है यह सम्मान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पूर्व CM विजयन के साथ विद्रोह करने वाले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अब केरल में CPI(M) के सामने नया संकट

Rajasthan Congress - File PIC
राष्ट्रीय

भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक आई सामने, रेल भवन के बाहर दिखा शानदार लुक

Bullet Train India First Look
राष्ट्रीय

46 डिग्री पार पहुंचा पारा! IMD ने दिल्ली-UP सहित 9 राज्यों में जारी किया भीषण लू का अलर्ट

Heat Wave
राष्ट्रीय

‘असली वोट काटकर फर्जी वोट बना रही BJP’, भगवंत मान ने कहा- ‘दूसरे विधायकों को तोड़ना बंद करे बीजेपी’

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

US Sanctions: अमेरिका के फैसले से बेअसर भारत, जारी रहेगा रूसी कच्चे तेल का आयात

Sujata Sharma, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.