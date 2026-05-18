ईरान की जिद पर झुका अमेरिका ? तेल प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने का गुप्त प्रस्ताव आया सामने!

मध्य-पूर्व में जारी सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध के बीच इस लीक हुई रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ईरानी मीडिया के इस दावे पर अभी तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इस्लामाबाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चल रही पर्दे के पीछे की वार्ताओं के बीच इस इनपुट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या तेहरान अमेरिका के इस अस्थायी 'वेवर' प्रस्ताव को स्वीकार करता है या फिर पूर्ण प्रतिबंध हटाने की जिद पर अड़ा रहता है।