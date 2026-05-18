शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी के बाद बैकफुट पर ट्रंप ? व्हाइट हाउस की नई रिपोर्ट में ताइवान का नाम क्यों नहीं

अमेरिकी एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत देते हुए इस दस्तावेज में बताया गया है कि चीन ने अपनी घरेलू एयरलाइनों के लिए 200 अमेरिकी बोइंग विमानों की शुरुआती खरीद को मंजूरी दे दी है। साल 2017 के बाद से अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग के लिए चीन की ओर से यह पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। इसके अलावा, बीजिंग ने साल 2026, 2027 और 2028 के दौरान हर साल कम से कम 17 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पादों को खरीदने का वादा किया है, जो 2025 की मौजूदा सोयाबीन प्रतिबद्धताओं से अलग होगा। व्यापारिक मोर्चे पर ढील देते हुए चीन ने 400 से अधिक अमेरिकी गोमांस कारखानों के लिए अपने बाजार को फिर से खोल दिया है और बर्ड फ्लू सुरक्षा नियमों को पूरा करने वाले अमेरिकी राज्यों से पोल्ट्री के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।