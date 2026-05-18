पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सत्ता से हटाने में अमेरिका का हाथ, लीक केबल से हुआ खुलासा

Pakistan ex PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिकी ताकतों का हाथ था। हाल ही में पाकिस्तान में लीक हुए एक कथित गोपनीय राजनयिक केबल में यह दावा किया जा रहा है। ड्रॉप साइट द्वारा सार्वजनिक किए गए इस दस्तावेज में यह कहा गया है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई बातचीत में इमरान खान को हटाने के बाद संबंध बेहतर होने की बात कही गई थी। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में एक नया बवाल शुरू हो गया है और इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के समर्थक सरकार से इसका जवाब मांग रहे है।