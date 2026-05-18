‘चार महीने बाद स्टालिन बनेंगे सीएम’ DMK विधायक का दावा, कहा- छह महीने भी नहीं टिकेगी विजय की सरकार

राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि पार्टी चाहती है कि स्टालिन अब तिरुचिरापल्ली से चुनाव लड़ें। राधाकृष्णन ने दावा किया कि अगले चार से छह महीनों में फिर से DMK की सरकार बनेगी और स्टालिन मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। हालांकि उनके इस बयान पर अभी तक मुख्यमंत्री विजय, TVK या आधव अर्जुना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में विजय की TVK ने 234 में से 108 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। इस जीत ने राज्य में 62 वर्षों से चली आ रही DMK और AIADMK की राजनीतिक अदला बदली को रोक दिया। बाद में कांग्रेस, वाम दलों और विदुथलाई चिरुथैगल काची ने समर्थन देकर TVK गठबंधन को बहुमत दिलाया।