टेकऑफ से पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर हंगामा, बिना लाइट AC के आधे घंटे फंसे रहे यात्री, Video वायरल

बिजली गुल होते ही विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी ठप पड़ गया। रात का समय होने के बावजूद केबिन के भीतर तेजी से उमस और घुटन बढ़ने लगी। वेंटिलेशन न होने के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी, जिससे केबिन के अंदर घबराहट का माहौल बन गया।