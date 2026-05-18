टेकऑफ से पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर हंगामा, बिना लाइट AC के आधे घंटे फंसे रहे यात्री, Video वायरल

इंडिगो फ्लाइट में बत्ती गुल (Video Screenshot)
Vadodara Airport Indigo Flight Power Cut: वडोदरा एयरपोर्ट पर इंडिगो (Indigo) एयरलाइंस की एक फ्लाइट में गंभीर तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को भारी असुविधा और तनाव का सामना करना पड़ा। उड़ान संख्या 6E 657 टेकऑफ से ठीक पहले उस समय संकट में आ गई, जब विमान की पूरी पावर सप्लाई अचानक बंद हो गई।
फ्लाइट टेकऑफ की तैयारियों के दौरान विमान में अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके कारण विमान के सभी जरूरी सिस्टम बंद पड़ गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विमान पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और यात्री अंदर ही फंसे रह गए।
बिजली गुल होते ही विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी ठप पड़ गया। रात का समय होने के बावजूद केबिन के भीतर तेजी से उमस और घुटन बढ़ने लगी। वेंटिलेशन न होने के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी, जिससे केबिन के अंदर घबराहट का माहौल बन गया।
यात्रियों के अनुसार, विमान में करीब 30 मिनट तक अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। इस दौरान एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। स्थिति बिगड़ने पर कुछ यात्रियों ने क्रू मेंबर्स के सामने नाराजगी जताई और एयरलाइंस प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए।
इस घटना के बाद यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। कई यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस की कार्यप्रणाली और आपातकालीन प्रबंधन पर सवाल उठाए। हालांकि, एयरलाइंस की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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