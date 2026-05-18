18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टेकऑफ से पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर हंगामा, बिना लाइट AC के आधे घंटे फंसे रहे यात्री, Video वायरल

Indigo Flight Power Failure: वडोदरा एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट 6E 657 में टेकऑफ से पहले तकनीकी खराबी के कारण अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे विमान में अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Devika Chatraj

May 18, 2026

Indigo Technical Issue

इंडिगो फ्लाइट में बत्ती गुल (Video Screenshot)

Vadodara Airport Indigo Flight Power Cut: वडोदरा एयरपोर्ट पर इंडिगो (Indigo) एयरलाइंस की एक फ्लाइट में गंभीर तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को भारी असुविधा और तनाव का सामना करना पड़ा। उड़ान संख्या 6E 657 टेकऑफ से ठीक पहले उस समय संकट में आ गई, जब विमान की पूरी पावर सप्लाई अचानक बंद हो गई।

टेकऑफ से पहले ठप हुआ सिस्टम

फ्लाइट टेकऑफ की तैयारियों के दौरान विमान में अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके कारण विमान के सभी जरूरी सिस्टम बंद पड़ गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विमान पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और यात्री अंदर ही फंसे रह गए।

एसी बंद होने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी

बिजली गुल होते ही विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी ठप पड़ गया। रात का समय होने के बावजूद केबिन के भीतर तेजी से उमस और घुटन बढ़ने लगी। वेंटिलेशन न होने के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी, जिससे केबिन के अंदर घबराहट का माहौल बन गया।

देखें वायरल वीडियो

करीब आधे घंटे तक विमान रहा प्रभावित

यात्रियों के अनुसार, विमान में करीब 30 मिनट तक अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। इस दौरान एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। स्थिति बिगड़ने पर कुछ यात्रियों ने क्रू मेंबर्स के सामने नाराजगी जताई और एयरलाइंस प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए।

यात्रियों में नाराजगी

इस घटना के बाद यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। कई यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस की कार्यप्रणाली और आपातकालीन प्रबंधन पर सवाल उठाए। हालांकि, एयरलाइंस की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IndiGo

Published on:

18 May 2026 12:56 pm

Hindi News / National News / टेकऑफ से पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर हंगामा, बिना लाइट AC के आधे घंटे फंसे रहे यात्री, Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert issued by IMD
राष्ट्रीय

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ में शामिल हुईं महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, विवादित पोस्ट पर भड़की BJP

Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

उमर खालिद-शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया, अपने ही फैसले पर जताई आपत्ति

Umar Khalid, Sharjeel Imam
राष्ट्रीय

ब्यूटी पार्लर की आड़ में कमीशन के लिए घिनौना खेल, NEET पेपर लीक मामले में ऐसे सामने आ रहा काला सच

NEET Paper Leak
राष्ट्रीय

‘चार महीने बाद स्टालिन बनेंगे सीएम’ DMK विधायक का दावा, कहा- छह महीने भी नहीं टिकेगी विजय की सरकार

Tamil Nadu New CM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.