18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ब्यूटी पार्लर की आड़ में कमीशन के लिए घिनौना खेल, NEET पेपर लीक मामले में ऐसे सामने आ रहा काला सच

NEET exam Cancellation: CBI ने NEET-UG पेपर लीक मामले में कई राज्यों में फैले संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें बिचौलिए, शिक्षा से जुड़े लोग और विशेषज्ञों की भूमिका की जांच हो रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

May 18, 2026

NEET Paper Leak

NEET पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे

NEET UG 2026 Paper Leak: NEET-UG परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एक बड़े और संगठित नेटवर्क के सबूत मिलते दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई राज्यों में फैला एक जटिल गिरोह शामिल हो सकता है, जिसमें बिचौलिए, शिक्षा से जुड़े लोग और कुछ परीक्षा विशेषज्ञों तक की भूमिका की जांच हो रही है।

ब्यूटीशियन पर नेटवर्क से जुड़ने का आरोप

इस मामले में पुणे के सुखसागर नगर की रहने वाली 46 साल मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी हुई है, जो पेशे से ब्यूटीशियन हैं और एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। CBI के अनुसार, वह छात्रों को ट्यूशन शिक्षकों और कथित प्रभावशाली शिक्षा नेटवर्क से जोड़ने का काम करती थीं। एजेंसी का आरोप है कि इसी कनेक्शन के जरिए पेपर लीक से जुड़ी कड़ियां आगे बढ़ीं और इसके बदले उन्हें कमीशन मिलने की बात भी सामने आई है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

NTA विशेषज्ञ पर गंभीर आरोप

जांच में एक और अहम नाम सामने आया है मनीषा गुरुनाथ मांडरे, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की प्रश्नपत्र निर्माण पैनल से जुड़ी विशेषज्ञ रही हैं। CBI का दावा है कि उन्हें NEET-UG के बॉटनी और जूलॉजी प्रश्नपत्रों तक पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने आर्थिक लाभ के बदले कुछ चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र या उससे जुड़ी गोपनीय जानकारी पहुंचाई। एजेंसी ने उन्हें इस साजिश का संभावित मुख्य साजिशकर्ता बताया है, हालांकि यह अभी जांच के शुरुआती चरण में है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।

सेवानिवृत्त शिक्षक और अन्य लोग भी जांच के घेरे में

इस मामले में सेवानिवृत्त शिक्षक पी. वी. कुलकर्णी का नाम भी सामने आया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी CBI हिरासत में भेजा गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह नेटवर्क केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई बिचौलिए और एजेंट भी शामिल हो सकते हैं।

कैसे फैला नेटवर्क?

CBI की जांच के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क कई शहरों में फैला हुआ था, जिसकी शुरुआत पुणे से हुई थी। इसके बाद नाशिक में काउंसलिंग और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया गया। धीरे-धीरे यह नेटवर्क गुरुग्राम और जयपुर तक फैल गया, जहां डिजिटल माध्यमों से प्रश्नपत्रों का प्रसार किया गया। आरोप है कि प्रश्नपत्रों को PDF फॉर्म में साझा किया जाता था और छात्रों से प्रति डील लगभग 10 लाख रुपये तक की मांग की जाती थी। इस पूरी रकम का बंटवारा पहले से तय हिस्सों के अनुसार अलग-अलग आरोपियों के बीच किया जाता था।

CBI का दावा

CBI का कहना है कि यह एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है, जिसमें अभी कई और नाम सामने आने बाकी हैं। एजेंसी का मानना है कि आगे की पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं और पूरे नेटवर्क की परतें धीरे-धीरे खुलेंगी।

ये भी पढ़ें

NEET Paper Leak: ‘पिछले साल भी लीक, इस साल भी लीक!’ भड़के सांसद इमरान मसूद ने पूछा- कहां गई सरकार की नैतिकता ?
राष्ट्रीय
Congress MP Imran Masood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Updated on:

18 May 2026 12:26 pm

Published on:

18 May 2026 12:24 pm

Hindi News / National News / ब्यूटी पार्लर की आड़ में कमीशन के लिए घिनौना खेल, NEET पेपर लीक मामले में ऐसे सामने आ रहा काला सच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert issued by IMD
राष्ट्रीय

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ में शामिल हुईं महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, विवादित पोस्ट पर भड़की BJP

Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

टेकऑफ से पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर हंगामा, बिना लाइट AC के आधे घंटे फंसे रहे यात्री, Video वायरल

Indigo Technical Issue
राष्ट्रीय

उमर खालिद-शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया, अपने ही फैसले पर जताई आपत्ति

Umar Khalid, Sharjeel Imam
राष्ट्रीय

‘चार महीने बाद स्टालिन बनेंगे सीएम’ DMK विधायक का दावा, कहा- छह महीने भी नहीं टिकेगी विजय की सरकार

Tamil Nadu New CM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.