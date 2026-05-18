ब्यूटी पार्लर की आड़ में कमीशन के लिए घिनौना खेल, NEET पेपर लीक मामले में ऐसे सामने आ रहा काला सच

CBI की जांच के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क कई शहरों में फैला हुआ था, जिसकी शुरुआत पुणे से हुई थी। इसके बाद नाशिक में काउंसलिंग और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया गया। धीरे-धीरे यह नेटवर्क गुरुग्राम और जयपुर तक फैल गया, जहां डिजिटल माध्यमों से प्रश्नपत्रों का प्रसार किया गया। आरोप है कि प्रश्नपत्रों को PDF फॉर्म में साझा किया जाता था और छात्रों से प्रति डील लगभग 10 लाख रुपये तक की मांग की जाती थी। इस पूरी रकम का बंटवारा पहले से तय हिस्सों के अनुसार अलग-अलग आरोपियों के बीच किया जाता था।