पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद बोले मंत्री दिलीप घोष, ‘यहां के हालात तो जम्म-कश्मीर से भी बुरे’

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने जोर देकर कहा कि पूरे राज्य में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खड़गपुर में पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने कहा कि पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे। जहां भी अवैध निर्माण होगा, वहां बुलडोजर लगाए जाएंगे। बंगाल में जो नई सरकार सत्ता में आई है, उसने पहले ही दिन से यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति से अपील करता हूं कि वे अपने काम-काज कानून के दायरे में रहकर करें। सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी।