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पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद बोले मंत्री दिलीप घोष, ‘यहां के हालात तो जम्म-कश्मीर से भी बुरे’

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मंत्री दिलीप घोष ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य की संस्कृति बिगाड़ दी। पढ़ें पूरी खबर...

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कोलकाता

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Pushpankar Piyush

May 18, 2026

BJP leader Dilip Ghosh

बीजेपी नेता दिलीप घोष (फोटो- आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की मौजूदा हालात की तुलना जम्मू-कश्मीर से की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री घोष ने कहा कि आज के समय में बंगाल की हालत जम्मू-कश्मीर से भी बदतर है। घोष ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की संस्कृति पूरी तरह बर्बाद हो गई।

'हम बंगाल के ताने बाने को करेंगे ठीक'

उन्होंने जोर देकर कहा कि नई बनी BJP के नेतृत्व वाली सरकार इस पूर्वी राज्य की मौजूदा सांस्कृतिक ताने-बाने को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। घोष ने कहा कि हम बार-बार कहते रहे हैं कि बंगाल की हालत जम्मू-कश्मीर से भी बदतर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और संस्कृति बदल गई है। हम कुछ भी नहीं भूले हैं। घुसपैठियों को बसने देना बंगाल की संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया है। हम इसे ठीक कर रहे हैं।

'हावड़ा स्टेशन के बाहर अवैध कब्जा'

हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान का जिक्र करते हुए, घोष ने कहा कि हावड़ा जैसे बड़े ट्रांजिट हब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले और गंदगी से भरे हो गए हैं। जिससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं बची है।

उन्होंने आगे कहा कि न सिर्फ हावड़ा स्टेशन, बल्कि बंगाल का हर एक स्टेशन एक बाजार में बदल गया है। यह गंदगी से भरा हुआ है। महिलाओं, बच्चों या बड़ों के बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। रेलवे अपनी संपत्ति वापस लेगी और उसका इस्तेमाल जनता को सेवाएं देने के लिए करेगी। इसे हासिल करने के लिए, चाहे वह रेलवे हो या बंगाल पुलिस, हर कोई अपना पूरा सहयोग देगा।

'हम अवैध कब्जों को हटाएंगे'

घोष की यह टिप्पणी शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल में हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास भारी सुरक्षा के बीच अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए एक बड़े तोड़फोड़ अभियान की पृष्ठभूमि में आई है। इस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का इस्तेमाल किया।

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने जोर देकर कहा कि पूरे राज्य में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खड़गपुर में पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने कहा कि पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे। जहां भी अवैध निर्माण होगा, वहां बुलडोजर लगाए जाएंगे। बंगाल में जो नई सरकार सत्ता में आई है, उसने पहले ही दिन से यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति से अपील करता हूं कि वे अपने काम-काज कानून के दायरे में रहकर करें। सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी।

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Published on:

18 May 2026 11:23 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद बोले मंत्री दिलीप घोष, ‘यहां के हालात तो जम्म-कश्मीर से भी बुरे’

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