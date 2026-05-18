Kerala Swearing-in Ceremony: वीडी सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ, खरगे-राहुल रहे मौजूद

Kerala Swearing-in Ceremony: केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सीएम पद की शपथ ली हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सीएम के बाद 20 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी को शपथ दिलाई है। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।