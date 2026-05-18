Kerala New CM: वीडी सतीशन के सीएम पद की शपथ लेने से पहले केसी वेणुगोपाल की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Kerala New CM: केरल में एक दशक बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सत्ता में वापसी हुई है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सोमवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने समारोह में शामिल होने आ रहे नेताओं और गणमान्य लोगों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संक्षिप्त बातचीत में कहा कि सब कुछ ठीक है।