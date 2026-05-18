अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की धमकी! सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू

सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आतंकियों द्वारा आतंकी हमलों की धमकी देते पोस्टर और संदेश वायरल होने से इस पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिकाना कंपनी मेटा अपनी डेंजरस ऑर्गेनाइज़ेशंस एंड इंडीविजुअल्स पॉलिसी के तहत ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की बात तो करती है लेकिन इन संदेशों को बिना सरकारी निर्देशों के स्वत: नही हटाया जाता। मौजूदा धमकी भी 29 अप्रैल से इंस्टाग्राम से फैलाई जा रही है, लेकिन मेटा ने काेई कार्रवाई नहीं की है।