बंगाल-असम जीत के बाद BJP में बड़ा फेरबदल! अनुराग ठाकुर से तेजस्वी सूर्या तक संगठन में कई नए चेहरों की एंट्री संभव

सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट के बिग-4, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस), में शामिल रक्षा, गृह, वित्त एवं विदेश मंत्री यथावत रह सकते हैं वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। गत दिसंबर में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही एक से ज्यादा बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे कैबिनेट मंत्रियों का भार कुछ कम किया जा सकता है। फिलहाल 15 कैबिनेट मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय हैं।