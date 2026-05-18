सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, स्टेशन पर मचा हड़कंप, Video वायरल

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रेलवे अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए स्टेशन पर रेल परिचालन प्रभावित रहा, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है।