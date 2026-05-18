केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज, चेन्निथला को गृह, KC गुट की कैबिनेट में पकड़ मजबूत

UDF ने हालिया चुनाव में भारी जीत दर्ज की। इससे सतीशन का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। लेकिन अब उन्हें कैश-क्रंच वाली सरकार चलानी है। अंदरूनी गुटबाजी को सुलझाते हुए विकास के वादे पूरे करने होंगे।सतीशन ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद विभागों की आधिकारिक घोषणा होगी। उन्होंने गवर्नर को मंत्री सूची सौंप दी है।कुल मिलाकर यह कैबिनेट नए और पुराने चेहरों का मिश्रण है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता बंटवारे में गुटबाजी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। अब देखना होगा कि यह टीम केरल की समस्याओं - बेरोजगारी, कर्ज और विकास - से कैसे निपटती है।