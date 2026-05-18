शशि थरूर नहीं होंगे वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण में शामिल, सामने आई ये वजह

हालांकि, थरूर ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री-नामित बनाए जाने पर खुलकर बधाई दी। उन्होंने इसे सतीशन की दृढ़ता, विश्वास और पार्टी व जनता के प्रति वर्षों की समर्पित सेवा का पूरी तरह योग्य सम्मान बताया। थरूर ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सतीशन के साथ कई क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रचार किया था और उनकी नियुक्ति से वह बेहद खुश हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की जीत किसी एक नेता की नहीं, बल्कि टीम यूडीएफ की सामूहिक सफलता है।