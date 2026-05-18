iPhone गिफ्ट का लालच देकर महिला से किया दुष्कर्म, त्रिपुरा में सोशल मीडिया क्रिएटर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपी अगरतला में दो मोबाइल फोन दुकानों का मालिक है। उसकी दुकानें सिद्धि आश्रम और लक्ष्मीनारायण बाड़ी इलाके में हैं। वह स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि थाने लाने के बाद आरोपी ने अपने रसूख और संपर्कों का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों को डराने की कोशिश की।