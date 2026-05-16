Kerala New CM: क्या दिल्ली से चलेगी केरल सरकार? सीएम बनने जा रहे वीडी सतीशन बोले- ‘केसी वेणुगोपाल के बिना कुछ नहीं’!

Kerala New CM 2026: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी में कांग्रेस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। एकमात्र केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन यहां सीएम का चयन कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। लगभग 10 दिनों के उठापटक के बाद वीडी सतीशन को सीएम के लिए आगे किया गया। वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि इस रेस में सबसे आगे रहने वाले केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला नाराज हो गए हैं। इस संबंध में केरल के सीएम बनने जा रहे वीडी सतीशन ने कई बार बयान दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस जीत में सबकी भागीदारी है।