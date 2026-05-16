शपथ ग्रहण से पहले नाराज नेताओं को मनाने की हो रही कोशिश? केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला से मिले केरल के होने वाले सीएम वीडी सतीशन

Kerala New CM: केरल में वीडी सतीशन नए सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। 18 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ वीडी सतीशन लेंगे। उससे पहले सतीशन पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम पद के लिए सतीशन के नाम का ऐलान होने के बाद इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव और केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला नाराज चल रहे हैं। दोनों नेताओं का नाम सीएम रेस में भी था। लेकिन पार्टी हाई कमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी।