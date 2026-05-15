केरल के नए सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे शशि थरूर, क्या कांग्रेस के भीतर सब ठीक नहीं?

Kerala New CM: करीब 10 दिनों के उठापटक के बाद कांग्रेस ने केरल में अपने नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने वी.डी. सतीशन को केरल की जिम्मेदारी दे दी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को होने जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी जानकारी सामने आई जिससे कांग्रेस में सब ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने जानकारी दी है कि वो केरल के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे।