IMD Heat wave Alert: 15 से 21 मई के बीच 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, इन 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट

15 से 21 मई तक पश्चिम राजस्थान में हीट वेव रहेगी, जिसमें 18 से 21 मई को कुछ जगहों पर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश में 16 से 21 मई तक हीट वेव और 18-19 मई को सीवियर हीट वेव संभावित है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी 15 से 21 मई के दौरान अलग-अलग जगहों पर हीट वेव चलेगी।

छत्तीसगढ़ में 18 से 21 मई, झारखंड में 16 से 18 मई और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र-कच्छ में 15 मई को हीट वेव की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में 15-16 मई को गर्म रातें (Warm Night) रहने की संभावना है। कोंकण और गोवा में 15-16 मई को गर्म और नम मौसम रहेगा।