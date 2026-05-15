शुभेन्दु CM बनते ही बंगाल को रेलवे की तीन बड़ी सौगात! अश्विनी वैष्णव ने लगाई मुहर

West Bengal New Railway Projects Update: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा सरकार गठित किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सरकार को कई रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में एक नई कोलकाता-जयपुर ट्रेन सेवा, शालीमार और अयोध्या के बीच तीसरी रेल लाइन के लिए एक सर्वेक्षण और न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दोहरीकरण का काम शामिल है।