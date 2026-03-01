लखनऊ और कानपुर के बीच रेलवे गंगापुल बदले जाएंगे स्लीपर, 42 दिनों तक ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन

Changes in trains running between Lucknow and Kanpur: कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर 2 अप्रैल से 13 मई के बीच ट्रेनों के आगमन में जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। कानपुर पुल बायां किनारा और कानपुर सेंट्रल के बीच गंगा के ऊपर बने पुल पर इंजीनियरिंग कार्य किया जाएगा। जिसके कारण 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जबकि चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है‌। इधर जिला दैनिक यात्री संघ ने मेमू ट्रेनों को कानपुर पुल बायां किनारा स्टेशन तक चलाए जाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष मुर्तजा हैदर रिज़वी ने कहा कि इसके पहले भी कानपुर गंगा शुक्लागंज तक मेमू ट्रेन चलाई गई थी। उनकी मांग है कि इस बार भी शुक्लागंज से लखनऊ के बीच मेमू ट्रेन चलाई जाए। ‌