मौसम का डबल अटैक: अगले 3 घंटे में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, उन्नाव प्रभावित

weather department alert: मौसम विभाग में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। जिससे तापमान में कमी आएगी। रात में मौसम ठंड रहेगा। पिछले 24 घंटे में रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। इस दौरान तेज हवा भी चल रही थी। आगामी 9 मई को मौसम के खराब रहने की संभावना है। सुबह के समय बारिश हो सकती है। ‌ ‌इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी कमी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। ‌प्री-मानसून में बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर होते रहती हैं। ‌