भाजपा का ममता बनर्जी पर वार- सनातनियों पर अत्याचार का जवाब दिया जनता ने, उन्नाव में झालमूड़ी के साथ जश्न

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। इस मौके को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। झंडेश्वर महादेव मंदिर के पास राहगीरों को झालमुड़ी का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद थे। भाजपा कार्यालय में भी भारी उत्साह का माहौल था, जमकर आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा कि असम और बंगाल में मिली जीत ने सिद्ध कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल और अटूट राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए करारा जवाब है।