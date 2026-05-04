उन्नाव में चारों तरफ छाया अंधेरा, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

Darkness fell all around, heavy rain: मौसम विभाग ने आज सोमवार और मंगलवार के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। आज सुबह से उन्नाव में घना अंधेरा छा गया। तेज हवा चलने लगी। इस दौरान हो रही बारिश और हवा के कारण तापमान में काफी कमी आई है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज के अधिकतम तापमान में भारी कमी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 21 डिग्री पहुंच गया है। 100% बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार 5 मई को तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होगी। आसमान में बुधवार का तापमान 22 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। अगले 6 दिनों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने का अनुमान है। ‌