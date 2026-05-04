उन्नाव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई दरोगा को किया गया निलंबित, नौ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

SSP changes work area of 9 policemen, sub-inspector suspended: उन्नाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने 9 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इसके साथ ही एक दरोगा को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।बताया गया कि न्यायालय के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही नौ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें पांच पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से निकाल कर डायल 112 में तैनाती की गई है। इसके साथ गंगा घाट थाना, असोहा थाना में तैनात सिपाहियों को भी स्थानांतरित किया गया है। ‌