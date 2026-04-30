देखें वीडियो: प्रयागराज में आंधी तूफान के बीच भैंस खोलने गई महिला पर गिरा भारी भरकम पेड़, मचा हड़कंप

Prayagraj weather turned bad: प्रयागराज में भारी बारिश के दौरान भैंस खोलना गई महिला भारी भरकम पेड़ गिर गया। लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। पेड़ गिरते देखा देखकर घरवालों की सांसे अटक गई। क्या महिला, क्या बच्चे सभी दौड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद महिला सुरक्षित अपने पैरों पर चलते दिखाई पड़ी। यह देखकर घर वालों ने राहत महसूस किया। आज प्रयागराज में मौसम काफी खराब रहा। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी भी चलने लगी, जमकर बारिश हुई। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था।