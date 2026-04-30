30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

देखें वीडियो: प्रयागराज में आंधी तूफान के बीच भैंस खोलने गई महिला पर गिरा भारी भरकम पेड़, मचा हड़कंप

वो कहते हैं ना भगवान जो चाहते हैं वही होता है...तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है तेज बारिश के साथ आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गया और नीचे बंधी भैंस खोलने गई महिला के ऊपर घिर गया..महिला और भैंस दोनों सुरक्षित हैं..सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 30, 2026

भारी भरकम पेड़ गिरा, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Prayagraj weather turned bad: प्रयागराज में भारी बारिश के दौरान भैंस खोलना गई महिला भारी भरकम पेड़ गिर गया। लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। पेड़ गिरते देखा देखकर घरवालों की सांसे अटक गई। क्या महिला, क्या बच्चे सभी दौड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद महिला सुरक्षित अपने पैरों पर चलते दिखाई पड़ी। यह देखकर घर वालों ने राहत महसूस किया। आज प्रयागराज में मौसम काफी खराब रहा। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी भी चलने लगी, जमकर बारिश हुई। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था।

आंधी पानी के बीच गिरा भारी भरकम पेड़

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो रही है। इसी बीच पानी में भीग रही भैंस को खोलकर सुरक्षित स्थान पर बांधने के लिए महिला गई। तेज आंधी-तूफान के दौरान भारी भरकम पेड़ की जड़ें ढीली हो गईं और देखते-देखते वह गिर पड़ा। पास में ही एक भैंस बंधी थी, जिसे महिला खोलने के लिए गई थी। जैसे ही पेड़ एक तरफ झुका, घर वालों की सांस अटक गई।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। पारिवारिक सदस्य मौके के लिए दौड़े। अभी वह पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि महिला अपने पैरों पर आ रही है। यह देखकर लोगों की सांस में सांस आई। ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हुए लोगों ने बताया कि महिला और भैंस दोनों ही सुरक्षित हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

प्रयागराज के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रयागराज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार देर शाम से शुरू हुई तेज हवा के साथ बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी के कारण जगह पेड़ टूटने की भी घटनाएं सामने आई है। विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई।

तापमान 40 डिग्री के नीचे पहुंचा

पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जिससे लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के मौसमू में हलचल के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। आगामी शुक्रवार, 1 मई को भी मौसम खराब रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Apr 2026 10:06 pm

Published on:

30 Apr 2026 10:03 pm

Hindi News / UP News / देखें वीडियो: प्रयागराज में आंधी तूफान के बीच भैंस खोलने गई महिला पर गिरा भारी भरकम पेड़, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

लखनऊ के शिवम अवस्थी बने ICSE इंडिया सेकेंड टॉपर, 99.80% अंक से रचा इतिहास

शिवम अवस्थी: मेहनत और प्रतिभा की मिसाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

डोली उठी थी, ससुराल पहुंचने से पहले दुल्हन समेत चार की उठी अर्थी…शाहजहांपुर हादसे की दर्दनाक कहानी रुला देगी”

घटना स्थल पर जुटी भीड़ जानकारी देती पुलिस अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
शाहजहांपुर

रिव्यू मीटिंग में गरजे कमिश्नर, अफसरों को अल्टीमेटम, बोले- अब जमीन पर दिखना चाहिए काम, हर विभाग देगा रिजल्ट

बरेली

यूपी का बदला मौसम: गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले, 5 दिन तक तूफान-बारिश का अलर्ट

UP Weather Heavy hail fell in Ghaziabad Noida
गाज़ियाबाद

बर्थडे पार्टी में पत्नी ने पति को बनाकर दिया पटियाला पैग, शराब में मिलाया जहर;मौत

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.