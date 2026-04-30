यूपी का बदला मौसम: गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले, 5 दिन तक तूफान-बारिश का अलर्ट

गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले | AI Generated Image
Heavy hail fell in Ghaziabad Noida: यूपी में लगातार दूसरे दिन आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरुवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद, नोएडा, ललितपुर, आगरा और मथुरा में जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कुछ दिन पहले की भीषण गर्मी के मुकाबले बड़ी राहत है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 68 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। आने वाले 5 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
पिछले 48 घंटों में आए इस मौसम परिवर्तन ने तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट ला दी है। औसतन 2.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि, बांदा अभी भी सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं, जिससे कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ।
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के आसपास बने चक्रवाती सिस्टम के कारण पूरे प्रदेश में मौसम बदला है। उन्होंने बताया कि मई के पहले सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना बनी रहेगी।
आने वाले दिनों की बात करें तो 1 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में तेज बारिश हो सकती है। 2 मई को भी पूर्वी यूपी में बारिश जारी रह सकती है। 3 मई को हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनेगी, जबकि 4 और 5 मई को फिर से पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है।
बिजनौर में तेज धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया, जिससे सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और दृश्यता कम हो गई। वहीं संभल में अचानक हुई बारिश से तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी महसूस हुई।
गाजियाबाद में दोपहर बाद तेज आंधी के बाद बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे अचानक अंधेरा छा गया और सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर से तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
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