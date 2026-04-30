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यूपी का बदला मौसम: गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले, 5 दिन तक तूफान-बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। कई जिलों में तापमान में गिरावट से राहत मिली है, लेकिन अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं, बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

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गाज़ियाबाद

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Mohd Danish

Apr 30, 2026

UP Weather Heavy hail fell in Ghaziabad Noida

गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले | AI Generated Image

Heavy hail fell in Ghaziabad Noida: यूपी में लगातार दूसरे दिन आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरुवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद, नोएडा, ललितपुर, आगरा और मथुरा में जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कुछ दिन पहले की भीषण गर्मी के मुकाबले बड़ी राहत है।

5 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 68 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। आने वाले 5 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।

12 डिग्री तक गिरा पारा, फिर भी बांदा सबसे गर्म

पिछले 48 घंटों में आए इस मौसम परिवर्तन ने तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट ला दी है। औसतन 2.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि, बांदा अभी भी सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं, जिससे कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ।

चक्रवाती सिस्टम बना मौसम बदलाव की वजह

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के आसपास बने चक्रवाती सिस्टम के कारण पूरे प्रदेश में मौसम बदला है। उन्होंने बताया कि मई के पहले सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना बनी रहेगी।

अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

आने वाले दिनों की बात करें तो 1 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में तेज बारिश हो सकती है। 2 मई को भी पूर्वी यूपी में बारिश जारी रह सकती है। 3 मई को हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनेगी, जबकि 4 और 5 मई को फिर से पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है।

धूल भरी आंधी और उमस ने बढ़ाई मुश्किलें

बिजनौर में तेज धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया, जिससे सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और दृश्यता कम हो गई। वहीं संभल में अचानक हुई बारिश से तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी महसूस हुई।

ओलों और आंधी से गाजियाबाद में थमी रफ्तार

गाजियाबाद में दोपहर बाद तेज आंधी के बाद बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे अचानक अंधेरा छा गया और सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर से तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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Published on:

30 Apr 2026 09:52 pm

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