यूपी का बदला मौसम: गाजियाबाद-नोएडा में बरसे ओले, 5 दिन तक तूफान-बारिश का अलर्ट

Heavy hail fell in Ghaziabad Noida: यूपी में लगातार दूसरे दिन आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरुवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद, नोएडा, ललितपुर, आगरा और मथुरा में जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कुछ दिन पहले की भीषण गर्मी के मुकाबले बड़ी राहत है।