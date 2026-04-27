EX मुस्लिम सलीम वास्तिक के मामले में बड़ा खुलासा! फिल्म के लिए ले चुका था 15 लाख; शामली के अलावा भी 2 जिलों से कनेक्शन

यह मामला वर्ष 1995 का बताया जा रहा है, जब दिल्ली के एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे संदीप बंसल के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने 1997 में सलीम और उसके साथी अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि वर्ष 2000 में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सलीम अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। लंबे समय तक फरारी के बाद हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उसे लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया।