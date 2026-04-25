गला रेते जाने के बाद चर्चा में आया एक्स मुस्लिम यूट्यूबर, अब सामने आया 13 साल के बच्चे की हत्या का सच

Salim Vastik Arrest Ghaziabad:यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस शख्स पर कुछ समय पहले जानलेवा हमला हुआ था, वही अब दिल्ली के एक कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे की हत्या का दोषी निकला है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले 25 वर्षों से फरार चल रहा था।