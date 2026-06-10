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बकरीद पर मारे गए सूर्या चौहान की तेरहवीं आज, सुरक्षा के घेरे में कार्यक्रम; हिंदू संगठनों की बढ़ी मौजूदगी, गाजियाबाद का मामला

Surya Chauhan Murder Case News: बकरीद पर मारे गए सूर्य चौहान की तेरहवीं आज है। जिसको लेकर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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गाज़ियाबाद

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Harshul Mehra

Jun 10, 2026

thirteenth day of death for surya chauhan who killed on bakrid today ghaziabad news

बकरीद पर मारे गए सूर्या चौहान की तेरहवीं आज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Surya Chauhan Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की खोड़ा कॉलोनी में बुधवार को एक बार फिर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज सूर्या चौहान की तेरहवीं है। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या हुई थी। खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार स्थित गली नंबर-1 में शोकसभा का आयोजन रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पहुंचने की अपील

सूर्या के परिजनों, मित्रों और परिचितों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शोकसभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की है। इसके चलते कार्यक्रम में बड़ी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

क्षेत्र में पहले से बने संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी, RAF और RAAF के जवानों को भी खोड़ा क्षेत्र में तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शोकसभा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

बकरीद के दिन हुई थी सूर्या की हत्या

गौरतलब है कि 28 मई को बकरीद के दिन सूर्या चौहानकी हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसके दोस्त ने उसे कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और मामला काफी चर्चा में रहा।

नेताओं और हिंदू संगठनों का लगातार आना-जाना

घटना के बाद से अब तक कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। परिवार को न्याय दिलाने और समर्थन जताने के लिए लोगों का आना-जाना लगातार जारी है।

श्रद्धांजलि सभा पर प्रशासन की नजर

आज आयोजित शोकसभा और तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

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Published on:

10 Jun 2026 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / बकरीद पर मारे गए सूर्या चौहान की तेरहवीं आज, सुरक्षा के घेरे में कार्यक्रम; हिंदू संगठनों की बढ़ी मौजूदगी, गाजियाबाद का मामला

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