बकरीद पर मारे गए सूर्या चौहान की तेरहवीं आज, सुरक्षा के घेरे में कार्यक्रम; हिंदू संगठनों की बढ़ी मौजूदगी, गाजियाबाद का मामला

Surya Chauhan Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की खोड़ा कॉलोनी में बुधवार को एक बार फिर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज सूर्या चौहान की तेरहवीं है। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या हुई थी। खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार स्थित गली नंबर-1 में शोकसभा का आयोजन रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।