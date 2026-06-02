Surya Murder Case Update: सूर्या चौहान हत्याकांड में पीड़ित परिवार को मिल गई सरकारी नौकरी, DM रविंद्र कुमार ने घर जाकर सौंपा नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर प्रशासन लगातार पीड़ित परिवार की मदद कर रहा है। डीएम रविंद्र कुमार ने परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका परिषद खोड़ा में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया। नियुक्ति पत्र सौंपने से एक दिन पहले 1 जून को परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया था। पीड़ित परिवार ने नौकरी का आश्वासन मिलने के 24 घंटे के अंदर वादा पूरा होने पर प्रशासन का आभार जताया है। पीड़ित परिवार से मिलकर डीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन उनके साथ पूरी तरह खड़ा है।