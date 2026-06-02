बकरीद पर हुई सूर्या की हत्या पर भड़के ओपी राजभर, अखिलेश से पूछा- हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर रोना क्यों?

राजभर ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि यूपी में जो लोग अपराध कर रहे हैं, वे एक खास राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के मामले पर अखिलेश यादव को चुप नहीं रहना चाहिए और सामने आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाले उनके ही वोटर हैं। राजभर ने दावा किया कि राज्य के कई इलाकों में कुछ तत्व आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि योगी सरकार किसी भी दोषी को छोड़ेगी नहीं और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।