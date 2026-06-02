‘सूर्या नहीं आएगा क्या?’, बार-बार भाई को पुकार रहा बीमार यश, खोड़ा हत्याकांड के 5 दिन बाद भी नहीं थम रही भाई की चीखें

Surya Murder Case Update: 'सूर्या नहीं आएगा क्या…?' यह सवाल गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले एक बीमार भाई का है, जो रोते-रोते बार-बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। भाई की मौत के सदमे में डूबा यश चौहान कभी दरवाजे की तरफ देखता है, तो कभी खुद ही दबी जुबां में रोते हुए कहता है, 'सूर्या चला गया…'। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के 5 दिन बीत जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। जहां एक तरफ सूर्या के बीमार बड़े भाई यश चौहान का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आज 5वें दिन भी खोड़ा का मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।