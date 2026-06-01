‘एनकाउंटर करना गलत, पुलिस खुद हाथ में ले रही कानून’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के कांग्रेस नेता

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए एक अन्य आरोपी फरहान ने बताया कि सूर्या को मारने की प्लानिंग कैसे बनी थी। पुलिस के मुताबिक, पहले बाइक चलाने को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था। इसके बाद मुख्य आरोपी असद ने अपने पिता नवाब और दोस्तों को यह बात बताई। सभी ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उसे नवनीत विहार की गली नंबर-4 में घेर लिया। फरहान ने बताया कि घेराबंदी के दौरान असद के हाथ में चाकू थमाया गया। उसी वक्त उसके पिता नवाब ने उकसाते हुए कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। पिता की शह मिलते ही असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया और उसे लहूलुहान हालत में मरा हुआ समझकर सब वहां से भाग निकले।