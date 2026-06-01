1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

‘एनकाउंटर करना गलत, पुलिस खुद हाथ में ले रही कानून’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के कांग्रेस नेता

Surya Murder Case Update: सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बड़ा बयान। कहा- 'एनकाउंटर गलत है, पुलिस खुद कानून हाथ में ले रही है।' जानें पूरा खबर...

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Pratiksha Gupta

Jun 01, 2026

khoda Surya murder case , khoda murder case news

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के कांग्रेस नेता | फोटो सोर्स- patrika.com

Surya Murder Case Update: 'एनकाउंटर करना गलत बात है, पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है।' गाजियाबाद मे हुए सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने बहुत बड़ा बयान दे ड़ाला। कांग्रेस नेता ने कहा कि सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद को इस तरह मार गिराने के बजाय पुलिस को उसे जिंदा पकड़ना चाहिए था और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में खुद पुलिस ही अपने हाथ में कानून ले रही है।

कांग्रेस का वार, 'एनकाउंटर गलत, कानून हाथ में ले रही सरकार'

असद के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराते हुए कहा कि आरोपी को जिंदा पकड़कर उस पर कानूनी कार्यवाई करनी चाहिए थी। हुसैन दलवई ने आरोप लगाया कि इस सरकार में पुलिस खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है और यूपी में खुद सरकार ही नियम-कायदों को तोड़ती नजर आ रही है।

सपा का बड़ा दावा, 'असद की बहन से दोस्ती ही बनी सूर्या की मौत की वजह'

इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने सोशल मीडिया X पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने लिखा कि सूर्या के परिवार को न्याय तो मिला है, लेकिन अगर मामले की गहराई से जांच हो, तो एक अलग ही कहानी सामने आएगी।
उन्होनें कहा गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्या एक ही गली में रहते थे और दोनों में दोस्ती थी। सूर्या की दोस्ती असद की बहन से भी थी, जो असद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर असद के परिवार ने मोहल्ला भी बदल दिया था, लेकिन दोस्ती खत्म नहीं हुई और आखिरकार यही रंजिश सूर्या की जान के लिए खतरा बन गई।

'कहानी खत्म कर दो'… पिता के कहने पर असद ने घोंपा था चाकू

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए एक अन्य आरोपी फरहान ने बताया कि सूर्या को मारने की प्लानिंग कैसे बनी थी। पुलिस के मुताबिक, पहले बाइक चलाने को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था। इसके बाद मुख्य आरोपी असद ने अपने पिता नवाब और दोस्तों को यह बात बताई। सभी ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उसे नवनीत विहार की गली नंबर-4 में घेर लिया। फरहान ने बताया कि घेराबंदी के दौरान असद के हाथ में चाकू थमाया गया। उसी वक्त उसके पिता नवाब ने उकसाते हुए कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। पिता की शह मिलते ही असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया और उसे लहूलुहान हालत में मरा हुआ समझकर सब वहां से भाग निकले।

सूर्या के मां की मांग, बचे हुए आरोपियों का भी हो एनकाउंटर, चले बुलडोजर

इस घटना के बाद से सूर्या के परिवार में भारी गुस्सा है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेता जय भगवान गोयल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बताया कि सूर्या की मां की मांग है कि सिर्फ असद ही नहीं, बल्कि इस वारदात में शामिल बाकी सभी दोषियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। साथ ही उनके घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए।

ये भी पढ़ें

सूर्या हत्याकांड अपडेट: असद के एनकाउंटर के बाद अब कितने आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर?
गाज़ियाबाद
assad encounter Indirapuram Police encounter in Ghaziabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / ‘एनकाउंटर करना गलत, पुलिस खुद हाथ में ले रही कानून’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के कांग्रेस नेता

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सूर्या हत्याकांड : आरोपी फरहान बोला – सूर्या को मारने के लिए मैंने दिया था असद को चाकू

murder
गाज़ियाबाद

‘इलाके में चप्प-चप्पे पर पुलिस!’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले एनकाउंटर में मारे गए असद के पड़ोसियों ने क्या कहा?

surya murder and assad encounter case update in ghaziabad on bakrid police force deployed in area
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में बैक-टू-बैक एनकाउंटर: सूर्या के हत्यारे असद के बाद अब 13 साल की बच्ची का रेप मामले में आरोपी सिराज चढ़ा पुलिस के हत्थे

Loni Rape Case Encounter
गाज़ियाबाद

‘उसने गलती की थी, तो एनकाउंटर हो गया’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद का शव लेने पहुंचे चाचा ने क्या कहा?

Surya Muder Case Update, Surya Muder Case
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड : कैसे हुई थी पुलिस से असद की मुठभेड़…DCP ने बताया एनकाउंटर का पूरा सच

Surya Murder case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.