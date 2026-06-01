‘उसने गलती की थी, तो एनकाउंटर हो गया’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद का शव लेने पहुंचे चाचा ने क्या कहा?

Surya Muder Case Update: 'असद का एनकाउंटर हो गया है, अब और क्या बाकी रह गया है? उसने गलती की थी, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हो गया।' यह बेहद भावुक और बड़ा बयान सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के चाचा ने दिया है। असद का शव लेने पहुंचे चाचा ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में यह बात कही। एनकाउंटर के बाद पूरे मामले पर यह असद के परिवार की पहली सीधी प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर माना है कि असद से बड़ी गलती हुई थी और उसी का नतीजा आज सबके सामने है।