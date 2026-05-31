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गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर, लेकिन अब भी कितने आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से दूर? मामले में नया अपडेट

Ghaziabad Surya Murder Case Update: गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके साथ का एक और कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जानिए इस केस का नया अपडेट...

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गाज़ियाबाद

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Pratiksha Gupta

May 31, 2026

sad encounter Indirapuram, Police encounter in Ghaziabad

सूर्या हत्याकांड मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर | फोटो सोर्स- X

Ghaziabad Surya Murder Case Update : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के चर्चित 17 वर्षीय छात्र सूर्या हत्याकांड में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने रविवार तड़के एक भीषण मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद को तो मार गिराया है, लेकिन इस मामले का एक और आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंदिरापुरम के अभय खंड में जब पुलिस ने असद को घेरा, तो दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। इसी अंधाधुंध गोलीबारी और अफरातफरी का फायदा उठाकर असद का एक मुख्य मददगार साथी मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की टीमें अब इसी आखिरी फरार आरोपी को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।

एनकाउंटर के समय पुलिस को चकमा देकर भागा आखिरी आरोपी

इंदिरापुरम के अभय खंड इलाके में जब पुलिस और मुख्य आरोपी असद के बीच मुठभेड़ चल रही थी, तो दोनों तरफ से करीब 50 राउंड गोलियां चलीं। जिसमें असद मारा गया और पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। इसी अंधाधुंध फायरिंग और अफरातफरी का फायदा उठाकर असद का वह साथी वहां से भाग निकला। 5 आरोपियों वाले इस पूरे केस में अब केवल 1 आरोपी ही ऐसा बचा है जो पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है। खोड़ा और इंदिरापुरम थाना पुलिस की संयुक्त टीमें अब पूरी तरह से इसी आखिरी फरार कातिल के पीछे लग गई हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है।

'बकरा हलाल होते देखा है?'… रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वारदात

यह पूरी खौफनाक वारदात बकरीद के दिन हुई थी। मृतक सूर्या के भाई और दोस्त ने बताया कि आरोपी असद ने 8 महीने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया था। वहां पहुंचते ही असद ने सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते देखा है? जब सूर्या ने इसका विरोध किया और वहां से जाने लगा, तो असद और उसके साथियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सूर्या अपनी जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक लहूलुहान हालत में भागा, लेकिन सड़क पर गिर पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूर्या मर्डर केस, जानिए अब तक कौन अंदर और कौन बाहर?

इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल अपराधियों की बात करें तो मामले में कुल 5 आरोपी नामजद थे। इनमें से तीन आरोपियों को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। चौथे और मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने आज सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब इस केस में सिर्फ पांचवां आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो आज सुबह मुठभेड़ के वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पुलिस की टीमें अब पूरी तरह से इसी आखिरी कातिल के पीछे लगी हुई हैं।

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Published on:

31 May 2026 10:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या हत्याकांड मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर, लेकिन अब भी कितने आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से दूर? मामले में नया अपडेट

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