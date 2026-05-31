सूर्या हत्याकांड मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर, लेकिन अब भी कितने आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से दूर? मामले में नया अपडेट

Ghaziabad Surya Murder Case Update : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के चर्चित 17 वर्षीय छात्र सूर्या हत्याकांड में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने रविवार तड़के एक भीषण मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद को तो मार गिराया है, लेकिन इस मामले का एक और आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंदिरापुरम के अभय खंड में जब पुलिस ने असद को घेरा, तो दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। इसी अंधाधुंध गोलीबारी और अफरातफरी का फायदा उठाकर असद का एक मुख्य मददगार साथी मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की टीमें अब इसी आखिरी फरार आरोपी को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।