एनकाउंटर में ढेर हुआ बकरीद पर सूर्या की चाकू मारकर हत्या करने वाला असद; गाजियाबाद के सनसनीखेज मामले में नया अपडेट

सूर्या की हत्या के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया था। मृतक की मां सरोज और बहन ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मां का कहना था कि जिस तरह उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई, उसी तरह हत्यारे को भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया था कि 28 मई के बाद से वह अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाई हैं। परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन बड़ा बेटा दिव्यांग है। ऐसे में सूर्या ही परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद था, जिसकी हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।