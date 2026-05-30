सूर्या के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए किया मना, पुलिस के सामने रखी शर्त

सूर्या चौहान का शव घर पहुंचने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार रोक दिया। परिजनों का कहना है पहले ममाले के मुख्या आरोपी असद का एनकाउंटर करो, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने शव को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था की है। घटना के बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा।