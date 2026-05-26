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गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब AC हेलमेट पहनकर करेगी ड्यूटी, जानिए कैसे करता है काम और कितनी है कीमत

Ghaziabad News: गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए हाईटेक एसी हेल्मेट दिए गए हैं। ये बैटरी-ऑपरेटेड कूलिंग सिस्टम वाले हेल्मेट अंदर ठंडी हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं।

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गाज़ियाबाद

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Mohd Danish

May 26, 2026

ghaziabad traffic police ac helmet price working

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब AC हेलमेट पहनकर करेंगे ड्यूटी

AC Helmet Ghaziabad Police: गाजियाबाद में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत की गई है। लंबे समय तक धूप में खड़े होकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की कठिनाइयों को देखते हुए अब उन्हें एसी हेलमेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ड्यूटी के दौरान तापमान का असर कम हो सके।

हाईटेक एसी हेलमेट की विशेष तकनीक

इन एसी हेलमेट में विशेष टेम्प्रेचर कंट्रोल डिवाइस लगाई गई है, जो तेज धूप और गर्म हवा में भी अंदर का तापमान नियंत्रित रखती है। इससे पुलिसकर्मियों को अत्यधिक गर्मी और पसीने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। यह तकनीक ड्यूटी के दौरान उनकी एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी।

गर्मी से लड़ने की नई तकनीक की शुरुआत

गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए जो एसी हेल्मेट दिए गए हैं, वे सामान्य हेल्मेट नहीं बल्कि एक मिनी कूलिंग सिस्टम से लैस हाईटेक डिवाइस हैं। इनका उद्देश्य सड़क पर घंटों खड़े रहकर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को हीट स्ट्रेस से बचाना है।

कैसे काम करता है यह एसी हेल्मेट?

यह एसी हेल्मेट एक बैटरी-ऑपरेटेड कूलिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें छोटा फैन और टेम्प्रेचर कंट्रोल डिवाइस लगी होती है, जो हेल्मेट के अंदर लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखती है। इससे सिर के आसपास का तापमान बाहर की तुलना में लगभग 8 से 15 डिग्री तक कम किया जा सकता है। कुछ मॉडल में यह सिस्टम स्कैल्प और माथे के आसपास सीधे कूलिंग देता है, जिससे लंबे समय तक धूप में खड़े रहने पर भी थकान और पसीना कम होता है।

ड्यूटी के दौरान क्या फायदे मिलते हैं?

भीषण गर्मी में ट्रैफिक कंट्रोल करना पुलिसकर्मियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह हेल्मेट शरीर के तापमान को नियंत्रित करके हीट स्ट्रेस, चक्कर और थकान को कम करता है।
अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिसकर्मी ज्यादा सतर्क और सक्रिय होकर ड्यूटी कर पाएंगे।

एसी हेल्मेट की कीमत कितनी है?

वेबसाइट और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे एसी हेल्मेट की कीमत बाजार में लगभग 6,000 रुपये से लेकर 16,500 रुपये के बीच होती है। एक हाई-एंड मॉडल जैसे KARAM AC Safety Helmet की कीमत करीब ₹19,823 तक बताई गई है, जबकि कुछ एडवांस मॉडल ₹27,000 से ₹45,000 तक भी जाते हैं। यानी यह कोई साधारण हेल्मेट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल लेवल का कूलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट है।

गाजियाबाद में वितरण और इस्तेमाल

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राज करन नैय्यर ने 10 एसी हेल्मेट ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिए हैं, जो एक्सप्रेसवे और हाईवे जैसे भारी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गर्मी में ड्यूटी की कठिनाई को कम करना और कार्य क्षमता बढ़ाना है।

तकनीक से बदली पुलिस की ड्यूटी की तस्वीर

एसी हेल्मेट अब पुलिस ड्यूटी में एक नया बदलाव ला रहा है। यह न सिर्फ सुरक्षा देता है बल्कि गर्मी में काम करने की क्षमता भी बढ़ाता है। आने वाले समय में इसके और अधिक यूनिट्स बढ़ाए जाने की संभावना है।

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Published on:

26 May 2026 04:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब AC हेलमेट पहनकर करेगी ड्यूटी, जानिए कैसे करता है काम और कितनी है कीमत

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