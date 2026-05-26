गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब AC हेलमेट पहनकर करेगी ड्यूटी, जानिए कैसे करता है काम और कितनी है कीमत

यह एसी हेल्मेट एक बैटरी-ऑपरेटेड कूलिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें छोटा फैन और टेम्प्रेचर कंट्रोल डिवाइस लगी होती है, जो हेल्मेट के अंदर लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखती है। इससे सिर के आसपास का तापमान बाहर की तुलना में लगभग 8 से 15 डिग्री तक कम किया जा सकता है। कुछ मॉडल में यह सिस्टम स्कैल्प और माथे के आसपास सीधे कूलिंग देता है, जिससे लंबे समय तक धूप में खड़े रहने पर भी थकान और पसीना कम होता है।