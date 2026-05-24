गाजियाबाद में हिंडन किनारे सनसनी: साइकिल पर मीट की बोरी लेकर पहुंचे बच्चे, मेयर की सतर्कता से खुला मामला

गाजियाबाद में हिंडन किनारे सनसनी
Hindon River Meat Case: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कानावनी इलाके में रविवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब हिंडन नदी में कथित तौर पर मांस से भरी बोरी फेंकने की कोशिश का मामला सामने आया। इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब स्थानीय लोगों ने नदी किनारे कुछ बच्चों को संदिग्ध हालत में देखा। इसी दौरान वहां से गुजर रही गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल की नजर भी उन बच्चों पर पड़ी और उन्होंने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें रोक लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नदी में क्या फेंका जा रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो बच्चे साइकिल पर एक भारी बोरी रखकर हिंडन नदी की ओर जा रहे थे। बच्चों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर महापौर सुनीता दयाल ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान बच्चों ने कथित तौर पर बताया कि बोरी में पशु मांस भरा हुआ है और उसे नदी में फेंकने के लिए लाया गया था। यह सुनते ही मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। महापौर ने तत्काल दोनों बच्चों को वहीं रोक लिया और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया।
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि अगर समय रहते बच्चों को नहीं रोका जाता तो यह मामला सामने ही नहीं आ पाता। उन्होंने कहा कि नदी में इस तरह मांस फेंकना न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है बल्कि इससे धार्मिक और सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकता है। महापौर के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे एक मदरसे में रहते हैं और वहीं से यह मांस लेकर आए थे। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद इस खुलासे के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महापौर सुनीता दयाल मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से सख्त लहजे में बात करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि यदि आरोपियों को छोड़ा गया तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और लोगों की भीड़ के कारण सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई।
सूचना मिलते ही इंदिरापुरम पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने मांस से भरी बोरी को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद मांस किस पशु का है और उसे नदी में फेंकने का उद्देश्य क्या था। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ जारी है।
पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा न करें और प्रशासन की जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें।
एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी साक्ष्य जुटा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सिर्फ नदी में कचरा फेंकने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस हर पहलू पर नजर बनाए हुए है।
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