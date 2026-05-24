गाजियाबाद में हिंडन किनारे सनसनी: साइकिल पर मीट की बोरी लेकर पहुंचे बच्चे, मेयर की सतर्कता से खुला मामला

Hindon River Meat Case: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कानावनी इलाके में रविवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब हिंडन नदी में कथित तौर पर मांस से भरी बोरी फेंकने की कोशिश का मामला सामने आया। इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब स्थानीय लोगों ने नदी किनारे कुछ बच्चों को संदिग्ध हालत में देखा। इसी दौरान वहां से गुजर रही गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल की नजर भी उन बच्चों पर पड़ी और उन्होंने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें रोक लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नदी में क्या फेंका जा रहा था।