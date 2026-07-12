गाजियाबाद में बच्ची को चिप्स के बहाने बुलाकर ले गए हैवान, दोनों को पहले से जानती थी बच्ची

गाजियाबाद : नंदग्राम क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस और फॉरेंसिक जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। निर्माणाधीन मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने वारदात के घटनाक्रम को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार, बच्ची को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर निर्माणाधीन मॉल में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया।